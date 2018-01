Controle de fronteiras será reforçado; no RS, postos de fiscalização dobram

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai reforçar o controle das fronteiras terrestres como medida de contenção do avanço da gripe. No Rio Grande do Sul, a agência vai ampliar de 7 para 15 o número dos postos de fiscalização, com auxílio da Secretaria da Saúde do Estado e Exército. Os passageiros de linhas regulares de ônibus e de transporte turístico receberão declarações de saúde que deverão ser preenchidas ao ingressar no País. Também serão distribuídos folhetos em português, inglês e espanhol aos motoristas, disse o gerente-geral de Portos, Aeroportos e Fronteiras da Anvisa, Paulo Coury. A orientação será aplicada em todo o País, mas o Sul requer maior atenção pelo trânsito de fronteira e inverno mais rigoroso. Na terça, foi registrada uma morte causada pela gripe na cidade argentina de Paso de los Libres, que faz divisa com Uruguaiana, oeste gaúcho. O RS tinha 90 casos confirmados até ontem. Para o secretário da Saúde do RS, Osmar Terra não há circulação "livre" do vírus até o momento e a maior parte dos casos tem relação com viagens à Argentina, Europa e Paraguai. Ele estimou que, na proporção atual, o Estado terá mais de 200 pacientes com a doença na próxima semana e deverá ser o principal em número de atendimentos. Para enfrentar o aumento de procura por atendimentos, Terra pediu ao ministro da Saúde, José Gomes Temporão, reforço de R$ 1 milhão por mês. A Anvisa conta com cem funcionários no RS e Coury calculou que serão necessários mais de 200 para cobrir os 15 pontos de fronteira terrestre em três turnos de operação. O Exército deverá auxiliar na distribuição de folhetos. Apesar da confirmação de uma morte no Brasil, registrada no RS, Terra ponderou que isso não indica que a doença tenha se tornado mais grave. Ele citou que, entre os 90 casos do Estado, apenas 1 está internado - uma jovem de 14 anos, em Santa Maria. SANDRA HAHN HOSPITAIS MOBILIZADOS Particulares que já atendem casos de gripe suína: sírio-libanês 9 de Julho São Luiz Albert Einstein Oswaldo Cruz Samaritano Assinaram ontem o termo de colaboração com a Secretaria de Estado de Saúde: Santa Catarina Pronto-Socorro Sabará Cema (havia dito que não podia atender, mas voltou atrás) Dasa (laboratório) Fleury (laboratório) Beneficência Portuguesa Participação ainda indefinida: Hospital Santa Paula Públicos de referência: Hospital das Clínicas (0xx11) 3069-6405 Emílio Ribas 3896-1200 Hospital São Paulo 5576-4000 Hospital do Grajaú 3544-9444 Centro de Referência e Tratamento de Aids 5087- 9836