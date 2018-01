Contra gripe, aglomeração na rua dá multa no PR

Acordo entre a prefeitura de Jacarezinho (a 400 quilômetros de Curitiba), no Paraná, e comerciantes, principalmente donos de restaurantes e pizzarias, alterou, um dia após entrar em vigor, decreto que estipulava fechamento do comércio às 18h30. Criada para reduzir a circulação do vírus da gripe suína, a determinação agora permite abertura até a meia-noite.