Consumo de combustível deve ser mais rígido

A administração de Barack Obama emitirá novos requisitos nacionais sobre emissões e milhagem para carros e caminhões leves para resolver um antigo conflito entre estados, governo federal e fabricantes automotivos, segundo funcionários do setor. Obama pretende anunciar hoje que combinará as duras regras da Califórnia para emissões de carros com o padrão corporativo médio para economia de combustível, criando um novo padrão nacional único. Com isso, carros e caminhões leves vendidos nos Estados Unidos serão aproximadamente 30% menos poluentes e mais eficientes no consumo de combustível até 2016. A Casa Branca não quis divulgar detalhes, mas defensores do meio ambiente e funcionários do setor disseram que o presidente atenderá a um antigo pedido da Califórnia para implementar seus padrões de emissão. Treze outros estados e o Distrito de Colúmbia disseram que pretendem aplicar as mesmas regras. Esse pedido foi negado pela administração de George W. Bush, mas estava sob revisão. Por esse novo padrão, a regra de milhagem da frota nacional para carros seria de aproximadamente 42 milhas por galão (cerca de 18 quilômetros por litro) em 2016. Caminhões leves teriam de cumprir uma média de frota de pouco mais de 26,2 milhas por galão (cerca de 11 quilômetros por litro) até 2016.