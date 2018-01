Consultoria de Walter Rodrigues

Quem se deslumbra com as criações de Walter Rodrigues nem sempre repara. Mas o estilista - que integra a ponta da moda brasileira - tem um cuidado especial com os pés. Ou melhor, com o que eles vestem. Não apenas nas passarelas, mas fora delas também. Coordenador do Núcleo de Design da Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), Rodrigues lidera há três anos o Projeto Referências Brasileiras, que qualifica e prepara fabricantes regionais de sapatos para o mercado nacional, com foco na exploração comercial das peculiaridades dos locais onde estão instalados. ?Hoje, há muita cópia do que é feito na Europa. A identidade regional vira um diferencial e agrega valor ao produto?, contou o estilista ao JT durante a 34ª edição da Couromoda, onde expôs alguns resultados do trabalho. Após pesquisas de campo em pólos calçadistas de todo o País - nas quais se levantou a história, a cultura, os materiais, as cores e as formas predominantes em cada um -, foram escolhidas cidades de atuação e, nelas, fábricas de calçados que receberiam as orientações do projeto. Outros estilistas, como Lino Villaventura, Valdemar Iódice e Isabela Capeto, se juntaram à iniciativa. Lino ficou responsável pelo pólo de Farroupilha (RS) e Walter, pelo de Guaxupé (MG). ?Transferimos conhecimento aos fabricantes, dando uma noção de design, ressaltando o que há de melhor nos produtos. Inserimos neles uma linguagem mais comercial, sem tirar a identidade local?, explica Rodrigues. ?Não nos interessa mexer nos calçados que as fábricas já produzem, e sim ampliar o mercado, abrir novas possibilidades de trabalho.? No caso de Guaxupé, botas vendidas para fábricas ganharam um visual fashion, oitentista. Da borracha ?bruta? de pneus surgiram lindas sandálias. E rasteirinhas nasceram do couro usado em artigos para a pecuária. Pelo mesmo projeto, também foram desenvolvidos calçados apresentados nos desfiles da São Paulo Fashion Week, que acontece no prédio da Bienal, até segunda.