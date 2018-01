Consultoras de moda fazem balanço do 22º SPFW

Após a apresentação do último desfile da 22ª edição do São Paulo Fashion Week, é hora de fazer um balanço e analisar o que realmente será tendência para a próxima estação. Figurinhas carimbadas em todas as apresentações, as consultoras de moda Costanza Pascolato, Lilian Pacce, Gloria Kalil e Erika Palomino falam sobre os destaques desta temporada. Costanza Pascolato Para a consultora de moda, o ideal é quando o estilista surpreende a platéia com criações inesperadas. ?Adorei o vestido em tule transparente da Gloria Coelho, que pode ser usado de várias formas. Adoro peças que podem ganhar significados distintos do original. Fico surpreendida?, revela. Para a profissional, as botinhas de cano curto são para as mulheres com quase dois metros de altura. ?Não combina. Fora isso, não gosto de meias coloridas. Elas devem ser pretas, sempre.? Lílian Pacce ?A coleção da Cavalera foi bem divertida e o bacana foi a homenagem que eles fizeram ao saudoso Adoriran Barbosa?, afirma Lilian, que, além disso, acredita que as fivelas apresentadas durante o desfile podem virar tendência. De acordo com a consultora, a coleção da estilista Isabela Capeto ganhou bordados preciosos. ?Pela primeira vez, ela usou o tom caqui e acertou. O trabalho foi primoroso?, confessa. No entanto, para Lilian, a grande revelação da 22ª SPFW foi a estreante Simone Nunes.?Ela apresentou uma coleção de veterana e deu um salto na qualidade do seu trabalho?, finaliza. Gloria Kalil Ao contrário de Costanza, Gloria acredita no sucesso das botinhas de cano baixo, conhecidas também como ?ankle boots?. ?Elas estão com tudo e vão pegar na próxima estação.? Segundo a profissional, o vinil também estará nas vitrines, mas as calças de cintura alta, não.?Os estilistas insistem em colocar na passarela esse tipo de calça, mas a mulher brasileira é sensual e não combina com esse estilo?, acredita Gloria. Para ela, o destaque desta edição foi o estilista Wilson Ranieri, que ?apresentou excelentes idéias?. Erika Palomino Parece que a qualidade do trabalho de Isabela Capeto foi consenso entre as editoras de moda. ?Adorei o desfile da Isabela, foi lindo.? Para Erika, o ideal é desvendar o significado da coleção sem precisar de explicações vindas de materiais para a imprensa. ?Gosto de coleções em que não é preciso consultar o release para saber o significado. Ninguém entra numa loja para comprar uma saia baseada somente na inspiração do estilista. Ela simplesmente entra e compra pelo puro prazer estético?. Questionada sobre o que menos gostou nesta edição, Erika foi enfática: ?os desfiles importantes que aconteceram pela manhã. Durmo muito tarde e tive de acordar cedo demais?.