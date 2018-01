Consulta pode ser feita no site

Para que os usuários tenham mais um parâmetro para avaliar se vale a pena contratar um plano de saúde ou até mesmo trocar de seguradora, a ANS colocou no site (www.ans.gov.br) um serviço onde é possível conhecer o IDSS de cada operadora. Com a razão social, o registro na ANS ou o CGC da prestadora, o beneficiário poderá fazer a consulta. No site, o usuário deve clicar no banner 'Qualificação da saúde suplementar', no alto da página. O link levará à base de dados de 2008 do IDSS, que terá em destaque um outro link para a consulta da situação de cada operadora. Lá também está disponível a lista completa das prestadoras, organizadas por porte e faixa do IDSS. A ANS não faz ranking das empresas, divulgando apenas uma listagem com as faixas decimais em que se situam as avaliadas. Com base nos dados enviados pelas operadoras, os técnicos da ANS avaliaram a qualidade do atendimento nas unidades de saúde, a saúde econômico-financeira das operadoras, a capacidade de estrutura e operação de acordo com o número de associados e satisfação dos consumidores.