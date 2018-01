Conselho vota contra filosofia e sociologia

O Conselho Estadual de Educação emitiu parecer no qual considera nula a obrigatoriedade das disciplinas de sociologia e filosofia no ensino médio (2º grau). A medida foi votada no ano passado pelo Conselho Nacional da Educação e homologada pelo Ministério da Educação. Ontem venceu o prazo para as escolas enviarem seus projetos sobre o tema ao ministério. No Estado de São Paulo, a rede pública já tem as disciplinas.