Conselho quer alterar vestibulares

O Conselho Estadual de Educação (CEE) de São Paulo vai entrar na polêmica sobre os bônus para alunos de escolas públicas nos vestibulares. Deve ser votada na próxima quarta-feira a mudança de uma resolução de 1997 para aumentar o poder do CEE na articulação entre o ensino médio e superior. Com isso, o conselho pode convocar os responsáveis pelos processos seletivos nas universidades estaduais para debater temas como o conteúdo dos exames e os programas de inclusão. "Essas ações afirmativas acabam tratando iguais de forma desigual", diz o presidente do CEE, Arthur Fonseca Filho. O Estado revelou ontem que o índice de aprovação de alunos de escolas públicas na Medicina da USP foi de 9,7% para 37,7% em 2009. Esse grupo recebe um acréscimo na nota que chega a 12%. A iniciativa do CEE é polêmica porque esbarra na questão da autonomia universitária, garantida na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). No Estado, a Universidade de São Paulo (USP), a Estadual de Campinas (Unicamp) e a Estadual Paulista (Unesp) garantiram mais ainda esse direito em 1989, quando passaram a receber parte da arrecadação do ICMS como orçamento. O conselho usa a seu favor o artigo 51 da LDB que diz que nos "critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, (as universidades) levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino". Esse órgão no Estado é o CEE. "Pela resolução de 97, o conselho transferiu esse papel para as universidades, mas previa que houvesse reuniões para discutir a questão, que nunca foram feitas", disse Fonseca. "Não podemos tomar conta das universidades, mas queremos ser ouvidos na discussão." O CEE também quer participar dos debates sobre as mudanças propostas nos vestibulares da USP e da Unesp, mostradas pelo Estado neste mês. Segundo Fonseca, o fato de o conselho saber pela imprensa das propostas acelerou a votação da nova norma. "A USP não tem uma política de admissão. Ela deve definir primeiro qual o aluno quer ter e, depois, montar um exame para selecionar com esse perfil. É assim que se faz em Harvard, por exemplo", diz um dos membros do CEE e diretor do Colégio Bandeirantes, Mauro Aguiar. Para ele, o conteúdo dos vestibulares é extenso e não é possível ser coberto pelas escolas. "É um atraso", diz o ex-reitor da USP Roberto Lobo, sobre a iniciativa do CEE. "A autonomia só trouxe ganhos. O Estado pode cobrar resultados, mas não interferir." Segundo o coordenador do vestibular da Unicamp, Leandro Tessler, a autonomia já garantia que as instituições organizassem seus exames, mesmo antes da resolução de 1997. "O conselho quer comprar briga com as três universidades." Procuradas, as reitorias da Unesp e da USP preferiram não se manifestar antes de serem comunicadas pelo CEE. A última discussão sobre autonomia causou a invasão da reitoria da USP, em 2007. Três decretos do governador José Serra foram recebidos pelos estudantes como um sinal de que Executivo interferiria no uso de recursos e na contratação de professores.