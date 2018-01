Conselho da Unesp aprova graduação a distância

O Conselho Universitário da Universidade Estadual Paulista (Unesp) aprovou na quarta-feira o curso de Pedagogia na modalidade de ensino a distância. A proposta é atender até 5 mil professores do ensino fundamental na rede pública. O projeto será conduzido em parceria com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), lançada em outubro. A Univesp oferecerá a infraestrutura de um canal de TV e uma plataforma computacional para os cursos. O presidente da Comissão Permanente de Educação a Distância da Unesp, Klaus Schlünzen Júnior, afirma que, por enquanto, não há planos para graduações em outras áreas. As aulas devem começar no segundo semestre do próximo ano. "Já temos muito material impresso com o conteúdo que deve ser ensinado", explica Schlünzen Júnior. "Durante o primeiro semestre, vamos adaptá-lo para a TV e para a tela do computador." OUTRAS UNIVERSIDADES A Universidade de São Paulo (USP) informou que a aprovação das licenciaturas em Ciências e em Biologia na modalidade de ensino a distância ainda depende de discussão no Conselho Universitário. A próxima reunião ocorrerá em março. Segundo o pró-reitor de graduação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Edgar Salvadori de Decca, a universidade estudará propostas de cursos de pós-graduação lato sensu, no início do próximo ano. Se tudo der certo, as aulas começam em 2010. A idéia é oferecer especializações na área de idiomas - especialmente espanhol - para professores da rede pública. As propostas para cursos de graduação só devem aparecer no fim de 2009. Como o processo costuma demorar até dois anos, as aulas começariam em 2011. "Serão cursos na área de tecnologia", adianta Decca.