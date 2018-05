Conheça os casamentos reais que aconteceram em Windsor

A organização das imagens com os principais casamentos realizados na Capela St. George, no Castelo de Windsor, foi feita com a ajuda da Royal Colletion Trust, organização responsável pelo arquivo histórico de alguns edifícios da Coroa Britânica, como o próprio Castelo e o Palácio de Buckingham. Foto: Twitter / @RoyalFamily

No dia 19 de maio de 2018, o príncipe Harry e sua noiva, a atriz americana Meghan Markle, subirão ao altar para celebrar mais um casamento real. Diferente do irmão, no entanto, o filho mais novo do príncipe Charles e da princesa Diana trocou a imponência da abadia de Westminster, palco do casamento real de William com Kate Middleton e da própria rainha Elizabeth com o príncipe Phillip, pela menor - mas não menos bela - capela St. George, localizada no castelo de Windsor, "casa" de fim de semana da família real a 1 hora de Londres.

Embora tenha se especulado que a escolha foi em função do estado civil de Meghan (ela é divorciada do produtor Trevor Engelson), o real motivo parece ser bem mais romântico: Harry e Meghan teriam um grande carinho pelo local, que se tornou especial durante o relacionamento de ambos. Harry, aliás, foi batizado na capela em 1984.

Mas a capela de St. George está longe de ser uma escolha incomum para um casamento real. Nos últimos 150 anos (o prédio data do século 14), o local recebeu o enlace de diversos membros da monarquia britânica - inclusive o do príncipe Charles com Camilla Parker-Bowles, em 2005.

Para contar um pouco dessa história, a Royal Colletion Trust, organização responsável pelo arquivo histórico de alguns edifícios da coroa britânica, como o próprio castelo de Windsor e o palácio de Buckingham, compilou uma série de imagens de casamentos realizados no local. Confira: