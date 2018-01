A 7.ª edição do Congresso Internacional de Educação, em São Paulo, começa no dia 29 de abril preocupado com a linguagem utilizada em sala de aula. Promovido pela Fundação Santillana , devem se reunir no Ginásio do Ibirapuera 8 mil professores da rede pública de ensino para discutir o tema Educação no Contexto de Múltiplas Linguagens. A principal proposta é refletir sobre novos tipos de ferramentas, como blogs.