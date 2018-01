A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou ontem a morte de três pessoas provocada pelo vírus ebola na República do Congo. Há outros 36 casos suspeitos esperando por confirmação. "Estamos acompanhando outras 184 pessoas infectadas", afirmou a organização em um comunicado oficial. O ministro da saúde do país, Auguste Mopipi Mukulumanya, havia alertado sobre riscos de uma epidemia do vírus.