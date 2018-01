Congestionamento: no ar, também tem

Todos os dias 2.500 aviões e helicópteros sobrevoam os céus da Grande São Paulo, uma média de 104 por hora. Seus três aeroportos somam o maior movimento aéreo da América Latina. Fazer com que se locomovam com distâncias, altitudes e condições meteorológicas seguras - e sem atrasos - é o grande desafio dos controladores de tráfego aéreo. Na torre de controle do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, em Cumbica, funcionários com fisionomias cansadas analisam radares e emitem mensagens por rádio. Num monitor com fundo preto, pontos deslocam-se lentamente por linhas brancas pontilhadas, as rotas aéreas. O chefe da torre, Myron Coelho, aponta para a região metropolitana. A imagem parece um emaranhado incontável de códigos, letras e números que identificam os vôos. O aumento do tráfego aéreo na capital foi de 9% nos últimos cinco anos. Em 2007, a Infraero reconheceu que o Aeroporto de Congonhas estava operando no limite, com 712 pousos e decolagens nas suas 17 horas de funcionamento - um a cada minuto e meio. Precisou diminuir 151 movimentos para manter a margem apertada de dois minutos. Além disso, São Paulo é a segunda cidade do mundo em circulação de helicópteros, depois apenas de Nova York: são quase 500 registrados - e a previsão é de que outros 80 comecem a voar até 2010. Em 2004, foi instalado um sistema de controle, inédito em aeroportos, para aumentar a segurança. Hoje os helicópteros precisam de autorização para entrar na área de 120 quilômetros quadrados sobre o centro expandido da cidade. Cumbica está abaixo da capacidade máxima, com 27 a 34 vôos por hora, chegando aos 44 em horário de pico. O intervalo entre um e outro é de 5 minutos, "uma eternidade para a aviação", de acordo com Coelho. Mas, quando um avião atrasa, pode prejudicar a pontualidade de outros seis em apenas meia hora. "A ordem dos vôos não pode ser alterada para passar um na frente dos demais", explica. As principais causas de atrasos são condições meteorológicas desfavoráveis e problemas operacionais das companhias aéreas. A falta de lugar para estacionar o avião também causa esperas de 15 a 20 minutos. "O trabalho do controlador é alterar a rota para escapar da região turbulenta ou ganhar tempo", conta Coelho. "Mas, em defesa da segurança, não podemos apressar nada." No ar, a distância segura entre dois aviões, de 10 km, precisa ser respeitada.