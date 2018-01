''''Congelar cordão é prematuro''''

Pesquisadores ouvidos pelo Estado consideraram prematura a recomendação para que pais congelem células-tronco do cordão umbilical de seus filhos, a exemplo do que já é feito com o sangue do cordão. A proposta foi defendida ontem pela geneticista Mayana Zatz, da Universidade de São Paulo (USP), que acaba de publicar um trabalho mostrando que o cordão - normalmente jogado no lixo - pode ser uma fonte ainda mais importante de células-tronco para uso terapêutico no futuro. "Eu não aconselharia o congelamento neste momento", disse o médico Dimas Tadeu Covas, diretor do Hemocentro de Ribeirão Preto e professor da USP. Segundo ele, as células-tronco do cordão umbilical já são conhecidas, estudadas e utilizadas em pesquisa há vários anos - em seu laboratório também. Os resultados são promissores, diz, mas não ainda a ponto de justificar o armazenamento para uso próprio. "Tenho reservas com relação a isso", afirmou. O coordenador do Centro de Transplante de Medula Óssea do Instituto Nacional do Câncer (Inca), Luiz Fernando Bouzas, também considerou a sugestão prematura. "É algo que pode ser interessante no futuro, mas não agora. Ainda precisamos de muita pesquisa", disse. Vários serviços (públicos e privados) oferecem hoje o congelamento do sangue de cordão umbilical. Ele contém células-tronco precursoras do sangue (hematopoéticas), que podem ser usadas em transplantes de medula para o tratamento de leucemia e outras doenças hematológicas. Tem também, em menor número, um outro tipo de células-tronco, chamadas mesenquimais, que podem dar origem a uma série de outros tecidos, como osso, gordura, cartilagem e músculo. O trabalho publicado por Mayana na revista Stem Cells mostrou que o tecido do cordão contém muito mais células mesenquimais do que o sangue, o que justificaria também o seu congelamento. "Levando em conta todos os tecidos que podem, potencialmente, ser repostos com essas células, eu congelaria, sim. Acho que vale a pena", defendeu Mayana, diretora do Centro de Estudos do Genoma Humano e pró-reitora de Pesquisa da USP. O pesquisador Ricardo Ribeiro dos Santos, da Fiocruz, disse que o trabalho "não traz novidade" e já é possível isolar células-tronco mesenquimais do sangue de cordão com "100% de sucesso".