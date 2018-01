Confirmada 1.ª morte por dengue em 2009

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio confirmou ontem a primeira morte por dengue neste ano no Estado. O paciente, de Itaboraí, no Grande Rio, não morreu pela forma hemorrágica, mas por complicações em decorrência da doença. Até 16 de março, foram notificados 4.628 casos suspeitos. Não há nenhum óbito em investigação. Os três municípios com maior número de registros foram Rio de Janeiro (1.435), Itaboraí (348) e Niterói (341).