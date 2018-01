Confira o que pode ser visto no Festival de Cinema Latino-Americano sem precisar pagar nada

Cena do filme "Mãe Só Há Uma", o novo longa da diretora Anna Muylaert Foto: Reprodução

Durante uma semana, a partir desta quarta-feira, 20, São Paulo será tomada pela produção audiovisual latina, em oito espaços da cidade. Com homenagem à diretora Anna Muylaert, do filme 'Que Horas Ela Volta?', e às mulheres em geral, o 11º Festival de Cinema Latino-Americano vai dar destaque a produções brasileiras e mexicanas. Para acompanhar o evento sem ter que desembolsar nada, o É Grátis selecionou sessões que podem ser conferidas de graça.

Na quinta-feira, 21, a homenageada Anna Muylaert se encontra com a cartunista Laerte, no Memorial da América Latina. A conversa é sobre o novo filme da diretora, 'Mãe Só Há Uma'. O evento é às 11h. A exibição do filme acontece na quarta, às 20h, também no Memorial. A sessão será ao ar livre devido à procura e não será preciso a retirada de ingressos com antecedência.

Algumas produções promovem suas pré-estreias mundiais no festival. 'Estopô Balaio', o 7º longa de Cristiano Burlan (do premiado "Mataram Meu Irmão", de 2013) é a atração na sessão de encerramento do evento, no dia 27, no Memorial. 'Linha de Fuga', de Alexandre Stockler, do polêmico 'Cama de Gato' (2002), será exibido no dia 23, também ao ar livre, no Memorial.

Realizam ainda suas primeiras apresentações em São Paulo os títulos 'Por Trás do Céu', de Caio Soh (sexta); 'Planeta Escarlate', codirigido por Dellani Lima e o músico Jonnata Doll (sexta); e 'Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois', de Petrus Cariry (segunda-feira).

Cena de 'Por Trás do Céu", de Caio Soh Foto: Reprodução

Confira a programação gratuita do festival:

Quarta-feira, 20

- Memorial da América Latina

20h - Mãe Só Há Uma

Quinta-feira, 21

- Memorial da América Latina

16h - Espantalho - Ricardo del Conde (México, 2012, 52', DVD, 12 anos)

+ No Corpo Errado - Marilyn Solaya (Cuba, 2010, 52', DVD, 12 anos)

18h - Horizontes Mínimos - Marcos Pimentel (Brasil, 2012, 52', DVD, 12 anos)

20h - Que Horas Ela Volta? - Anna Muylaert (Brasil, 2015, 114', Digital, 14 anos)

- Circuito Spcine Caminho do Mar - Jabaquara

17h - As Canalhas ( 'Amélia', 'Dolores', 'Isabela', 'Roberta') Anna Muylaert (Brasil, 2013, 88', Digital,16 anos)

- Circuito Spcine Meninos - São João Clímaco

17h - Sunú - Teresa Camou (México, 2015, 80', Digital, 14 anos)

- Circuito Spcine Perus

17h - Escolas de Cinema - Programa 8 Primos

Magdalena Sáenz (FADU/UBA, Argentina, 2015, 12')

Fluir - Cristhian Orta (ECU, Uruguai, 2015, 11')

Artifício - Daniel Reascos (Incine, Equador, 2016, 21')

O Passado Quebrado - Martín Morgenfeld e Sebastián Schjaer (UCINE, Argentina, 2015, 16')

Iceberg - Juliana Gómez Castañeda (EICTV, Cuba, 2015, 26')

Sexta-feira, 22

- Memorial da América Latina

20h30 - Por Trás do Céu - Caio Soh (Brasil, 2016, 106', Digital,14 anos)

22h - Planeta Escarlate - Dellani Lima e Jonnata Doll (Brasil, 2016, 83', Digital, 18 anos)

Sábado, 23

- Memorial da América Latina

17h - Escolas de Cinema - Programa 5

O Ser Magnético - Mateo Bendesky (UCINE, Argentina, 2015, 18')

No Estacionamento - Juliana Orea (UDG, México, 2016, 15')

Maio - Selma Cervantes Aguilar (CUEC/UNAM, México 2015, 10')

Conto da Meia-Noite - Félix Pérez (ECU, Uruguai, 2016, 12' )

Aloha Kai - Michel Franco (Ceunsp/Salto, Brasil, 2015, 18')

19h - Para Aceitá-la Continue na Linha - Anna Muylaert (Brasil, 2009, 52', DVD, 14 anos)

20h - Eu Te Levo - Marcelo Müller (Brasil, 2016, 80', Digital, 14 anos)

22h - Linha de Fuga - Alexandre Stockler (Brasil, 2016, 86', Digital, 18 anos)

Domingo, 24

- Memorial da América Latina

16h - E Além de Tudo Me Deixou Mudo o Violão - Anna Muylaert (Brasil, 2012, 52', Digital, 14 anos)

17h - As Canalhas ("Amélia", "Dolores", "Isabela", "Roberta") Anna Muylaert (Brasil, 2013, 88', Digital,16 anos)

19h - A Última Terra - Pablo Lamar (Paraguai/Holanda/Chile/Qatar, 2016, 77', Digital,14 anos)

- Circuito Spcine Caminho do Mar - Jabaquara

16h - Planeta Escarlate - Dellani Lima e Jonnata Doll (Brasil, 2016, 83', Digital, 18 anos)

- Circuito Spcine Meninos - São João Clímaco

16h - Planeta Escarlate - Dellani Lima e Jonnata Doll (Brasil, 2016, 83', Digital, 18 anos)

- Circuito Spcine Perus

16h - Planeta Escarlate - Dellani Lima e Jonnata Doll (Brasil, 2016, 83', Digital, 18 anos)

Segunda-feira, 25

- Memorial da América Latina

16h - A Maldição, o Milagre e o Burro Ayoze O'Shanahan e Maria Fernanda Céspedes (Colômbia, 2012, 52', DVD, 12 anos)

+ Jesus no Mundo Maravilha - Newton Cannito (Brasil, 2007, 52', DVD, 12 anos)

18h - Argentina e sua Fábrica de Futebol - Sergio Iglesias (Argentina, 2007, 52', DVD, 12 anos)

+ Tudo sobre Meu Chimarrão - Nelson Scartaccini (Uruguai, 2012, 52', DVD, 12 anos)

20h - Paula - Eugenio Canevari (Argentina, 2015, 65', Digital, 14 anos)

Terça-feira, 26

- Memorial da América Latina

16h - A Certeza - Armando Capó Ramos (Cuba, 2012, 52', DVD, 12 anos)

+ Sítio 53 - Rodolfo Gárate Cisterna (Chile, 2010, 52', DVD, 12 anos)

18h - A Bisavó Tem Alzheimer - Iván Mora Manzano (Equador, 2012, 52', DVD, 12 anos) + Família - Enrique Castro Ríos (Panamá, 2007, 52', DVD, 12 anos)

20h - Que Deus Me Perdoe - Tito Davison (México, 1947, 90', DVD, 14 anos)

Quarta-feira, 27

- Memorial da América Latina

20h30 - ENCERRAMENTO Estopô Balaio - Cristiano Burlan (Brasil, 2016, 78', Digital, 12 anos)

- Circuito Spcine Caminho do Mar - Jabaquara

17h - Que Horas Ela Volta? - Anna Muylaert (Brasil, 2015, 114’, Digital, 14 anos)

- Circuito Spcine Meninos - São João Clímaco

17h - Outro Amanhecer - Julio Bracho (México, 1943, 106', Digital, 14 anos)

- Circuito Spcine Perus

17h - E Além de Tudo Me Deixou Mudo o Violão - Anna Muylaert (Brasil, 2012, 52', Digital, 14 anos)