Confira a turma dos sabe-tudo

Há 35 anos, o Colégio Objetivo criou o Programa Objetivo de Incentivo ao Talento, que trabalha com os alunos superdotados. Esse projeto teve início quando observou-se a presença de alunos que sobressaíam-se quanto à competência acadêmica e tinham elevado potencial intelectual. O trabalho se desenvolve a partir da premissa de que a educação especializada deve ser sistemática. "Não basta a participação de alunos em programas desarticulados, que não objetivam o desenvolvimento integrado", diz Christina Cupertino, doutora em psicologia e coordenadora do programa. Mais detalhes: 3170-3700. Superdotados famosos O ex-presidente dos EUA, Bill Clinton, está na lista dos homens mais inteligentes do mundo. O apresentador, diretor e escritor Jô Soares e o cantor, compositor e escritor Chico Buarque também. Na turma dos famosos, poucas mulheres aparecem. Uma delas é a atriz Sharon Stone. Nós também temos um ex-presidente genial: Fernando Henrique Cardoso. Entre as mentes mais brilhantes do mundo está a do cientista Albert Einstein.