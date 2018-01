Concerto celebra os 75 anos da USP

Em comemoração ao aniversário de 75 anos da USP, acontece hoje no Teatro Alfa, às 20 horas, uma apresentação do Coral da USP e da Orquestra Sinfônica da USP, sob regência do maestro Júlio Medaglia. A entrada é franca, mas deve-se solicitar os ingressos com antecedência. Informações pelo telefone (0xx11) 3091-3220. Na segunda-feira será realizada, no Memorial da América Latina, sessão solene do Conselho Universitário. Na ocasião será inaugurada a exposição USP Em Obras - a construção da Cidade Universitária.