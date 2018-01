Comunidade no Orkut debate gripe suína

No Orkut, a comunidade Gripe suína/A(H1N1) tinha ontem 103.053 participantes, número bem maior que os 140 amigos associados ao perfil do Ministério da Saúde no site de relacionamento. Um dos integrantes do fórum de discussão da comunidade é a jornalista Fernanda Scavacini, de 26 anos, que coordena o Núcleo de Comunicação Interativa do ministério - ela também administra o perfil oficial, criado há dois meses, após os primeiros registros de infecção no País. No fórum da comunidade, um jovem aconselha eventuais infectados a "deixar o corpo desenvolver resistência natural". Segundo ele, isso é "prático, barato, sem contraindicações e (com) muito menos efeitos colaterais". Uma "futura bióloga" de 22 anos diz que "a gripe suína é mais branda que a gripe comum" e que "mais pânico não vai levar a nada". O trabalho de Fernanda e dos 11 jornalistas de sua equipe é esclarecer dúvidas no fórum. As réplicas de comentários são personalizadas e o e-mail fernanda.rocha@saude.gov.br aparece nos scraps. Ela diz que recebe 30 e-mails por dia, em média, e que todos são respondidos em até 24 horas. "Antes, quando a gente colocava o e-mail institucional comunicacao@saude.gov.br, não era assim. Agora, é incrível o retorno. Isso deixa o governo mais próximo da população. Eles acreditam que vão ser respondidos, inclusive críticos do governo", diz Fernanda. "A população tinha de ir ao ministério, agora a gente monitora e vai atrás. É um canal de fácil acesso." ?PAPAGAIADA? "Fico indignada ao ver essa comunidade, todos entrando nessa papagaiada de gripe suína, que tem uma letalidade muito mais baixa do que qualquer gripe que você pega", relata uma das participantes da comunidade. "Não me conformo com esse pânico por causa dessa porcaria que inventaram para nos distrair da crise econômica mundial." Outro defende o fechamento de fronteiras. "Acho que o prefeito lá do Rio Grande do Sul está certíssimo em proibir cultos e eventos na cidade (o prefeito de São Gabriel já autorizou o retorno desse tipo de atividade), e tomar medidas de segurança na cidade. Isso deveria ser feito em todo o Brasil, inclusive o fechamento de fronteiras." Quando a "futura bióloga" disse ter percebido que a gripe suína é mais branda que a gripe comum, Fernanda comentou em seguida: "Olá, a Influenza A é uma doença aguda e altamente contagiosa." Outro participante relatou o caso de um amigo canadense que teve gripe suína e ficou muito mal, mas não sabia o que era. "Então, se a gente não deve se preocupar com a gripe suína, também não deveríamos nos preocupar com a dengue." NOVOS CASOS Ontem, 56 novos casos da doença foram registrados no País. Agora, desde o surgimento da gripe suína no Brasil, o total de infectados chega a 812 casos. São Paulo é o Estado com o maior número de notificações: 338.