Pesquisa com 83 profissionais de hospitais públicos de São Paulo apontou que 60% tinham alta probabilidade de desenvolver transtornos como fobias, fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e síndrome do pânico. A idade média dos entrevistados era de 38 anos. Na população como um todo, o porcentual médio é de 15%. Os dados serão apresentados hoje no 1º Congresso da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas.