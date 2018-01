Companheirismo do tamanho certo

A adolescente Bianca não liga a mínima para o padrão de passarela que virou moda no Brasil. Com apenas 1.50m, ela tem auto-estima suficiente para entrar sem traumas na comunidade virtual ?As baixinhas são as melhores - para quem se orgulha de verdade de ser pequena?. A cumplicidade entre mãe e filha é tão grande que as duas freqüentam praticamente as mesmas comunidades virtuais no famoso site de relacionamentos Orkut, inclusive aquelas que fazem alusão às pequeninas. Não é à toa que Bianca faz declarações de amor e admiração para mãe em grupos de discussão sobre o tema. Entre eles estão: ?Minha mãe é minha melhor amiga? e ?A melhor mãe do mundo é a minha?.