Como surgiu a data e quem são as fundadoras

Oito de março de 1857. Nesse dia, cerca de 130 mulheres entraram em greve e morreram queimadas dentro da fábrica de tecidos, em Nova York, nos Estados Unidos, onde trabalhavam. Outra paralisação, desta vez na Rússia, também colaborou com a instituição do Dia Internacional da Mulher. As operárias da fábrica de tecido entraram em greve para pedir a redução da jornada de trabalho de 16 para 10 horas e o direito à licença maternidade. A polícia interveio. As mulheres foram trancadas na fábrica e morreram carbonizadas. Em 1910, em uma conferência em Copenhague, na Dinamarca, foi decidido que o Dia Internacional da Mulher seria no dia 8 de março. A data só foi reconhecida em 1975 pela Organização das Nações Unidas. Em 1917, as mulheres russas fizeram uma greve que foi o estopim para a revolução naquele país. ?Este é outro caso de luta das mulheres?, diz a integrante da Sempre Viva Organização Feminista, Sônia Maria Coelho.?A data homenageia a capacidade de organização e coragem das mulheres?, afirma.