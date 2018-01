Como se comportam os prefixos

A o contrário de co-, o acordo ortográfico nada diz sobre o prefixo re-, salvo em exemplos com reaver e reabilitar, para explicar que o h inicial suprime-se "quando, por via de composição, passa [A LETRA H]a interior e o elemento em que figura se aglutina ao precedente: biebdomadário, desarmonia, desumano, exaurir, inábil, lobisomem, reabilitar e reaver". Uma leitura apressada, segundo a qual se usará o hífen "nas formações em que o prefixo ou pseudoprefixo termina na mesma vogal com que se inicia o segundo elemento" (item 1º b da Base XVI), começou a ser agasalhada em dicionários que se diziam elaborados conforme as novas regras ortográficas com exemplificações do tipo de: re-eleição, re-editar, re-educar, re-erguer, re-escrever. Tal interpretação contraria a tradição ortográfica vigente. Se o novo acordo pretendesse assinalar a quebra dessa tradição, tê-la-ia explicitado. A não referência ao prefixo re- pode ser interpretada como a aceitação inalterada da tradição ortográfica. Portanto, continuaremos a escrever sem hífen reeditar, reeducar, reerguer, reescrever e todos os compostos em que se encontrem a vogal e final do prefixo e a vogal e inicial do segundo elemento. Ligado a esta questão se encontra a meia explicitação do emprego do hífen com os prefixos átonos não acentuados pre-, pos- e pro-. O fato deduz-se de passagem do item 1º f da Base XVI que recomenda o emprego do hífen "nas formações com os prefixos tônicos acentuados pós-, pré- e pró-, quando o segundo elemento tem vida à parte, ao contrário do que acontece com as correspondentes formas átonas que se aglutinam com o elemento seguinte: pós-graduação, pós-tônico (mas pospor), pré-escolar, pré-natal (mas prever)". O de que não trata o item é que pode haver duplicidade de emprego entre o prefixo tônico e o átono, de que resultam grafias com hífen, quando tônicos (pós-tônico e pré-estabelecer) e sem hífen (postônico, preestabelecer). Aproveitamos para responder: "como fica o hífen em pró-forma?" Pro forma é expressão latina, e usada como tal não tem hífen, como pro labore. Aportuguesando, haverá o hífen e o elemento pro será acentuado: pró-forma e pró-labore. Aqui a tradição emprega aglutinadamente os dois elementos quaisquer que sejam as vogais ou consoantes iniciais do segundo elemento quando se juntam nos prefixos átonos pos-, pre- e pro-: posfácio; preaquecer; proativo. No caso do prefixo negativo an-, cujo emprego se comporta igual aos dos prefixos des- e in- quando o segundo elemento perde o h- inicial: desumano, inábil, anistórico, anepático. Quando temos a forma reduzida a-, usa-se o hífen e se conserva o h inicial do segundo elemento: a-histórico. Por outro lado, a observação atenta ao universo lexical do Volp nos fez mudar de opinião, durante a elaboração da obra. Foi o caso de não continuar recomendando a permanência do hífen corrente nas formações onomatopeicas (lenga-lenga, zum-zum, cri-cri) nas suas respectivas formas derivadas (lengalengar, zunzunar, cricrilar), por assim proceder a mais frequente prática ortográfica dos nossos dicionários. * Evanildo Bechara é filólogo e gramático, membro da ABL e coordenador de sua Comissão de Lexicografia e Lexicologia