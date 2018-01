Como são e como podem ficar as provas

FUVEST: O vestibular para a USP hoje tem a primeira fase com 90 questões, dez delas interdisciplinares. A segunda fase cobra português e redação de todos os candidatos. As outras disciplinas são relacionadas ao curso escolhido. Estudantes de escolas públicas recebem atualmente bônus de 12% na nota. A USP vota nos próximos meses novas regras que determinam que o desempenho da primeira fase deixe de ser computado na nota final e inclui todas as disciplinas na segunda etapa UNESP: O vestibular, realizado pela Vunesp, tem hoje apenas uma fase com questões de múltipla escolha, dissertativas e a redação. Não há programa de inclusão na instituição, mas há um projeto que cria vagas a mais para estudantes de escolas pública pronto para ser votado. Na próxima semana, a Unesp deve decidir sobre mudanças na prova, que deixarão o vestibular com duas fases e incluirão a interdisciplinaridade UNICAMP: A prova é realizada em duas fases, ambas com questões dissertativas. Na primeira, há 12 perguntas de todas as disciplinas do ensino médio e a redação. Na segunda etapa, há outras 12 questões de cada matéria. A Unicamp foi a primeira a criar um programa de inclusão que dá pontos para estudantes de escolas públicas. Mudanças no formato da prova ainda estão sendo discutidas