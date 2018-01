Como proteger o ecossistema do planeta Marte

Um dos meus hobbies é admirar a enorme diversidade dos assuntos que preocupam cientistas. Muitos dos problemas investigados podem parecer irrelevantes. Qual a importância de um trabalho onde foi medida a flutuação diária da temperatura anal de uma anta? Mas a realidade é que preocupações aparentemente irrelevantes muitas vezes originam descobertas importantes. Foi investigando por que umas poucas estrelas não se movimentam da mesma maneira que todas as outras que os astrônomos descobriram os planetas e o Sistema Solar. Preocupado com as pequenas diferenças no formato dos bicos dos pássaros, Darwin acabou descobrindo os mecanismos da evolução das espécies. Foi em uma dessas incursões pela diversidade da comunidade científica que me deparei com o debate sobre as consequências éticas de contaminarmos Marte com seres vivos terrestres. Imagine que no futuro distante os primeiros biólogos a pousar em Marte descubram que os seres vivos presentes no planeta sejam descendentes de organismos vindos da Terra. E, pior, que esses organismos tenham aniquilado as formas de vida que originalmente existiam em Marte. Seria triste descobrir que quando finalmente nos depararmos com os primeiros seres extraterrestres, descobrirmos que foram exterminados por micróbios vindos da Terra. Foi exatamente para evitar essa possibilidade que em 1967 um acordo internacional obrigou os países a esterilizar as sondas espaciais enviadas para a Lua ou para outros planetas. As naves Viking que pousaram em Marte em 1976 haviam sido esterilizadas antes de partir. Quando foi descoberto que a quantidade de radiação ultravioleta na superfície de Marte é suficiente para matar qualquer ser vivo terrestre, essa regra foi alterada. As naves Spirit e Opportunity, por não terem sido esterilizadas antes do lançamento, levaram para Marte centenas de milhares de bactérias terrestres. Essas mesmas naves descobriram que existe água no planeta. Agora, os cientistas acreditam que as carcaças dessas naves podem proteger os micro-organismos terrestres da radiação ultravioleta. Ou pior, temem que as sondas que perfuraram o solo do planeta poderiam "plantar" as bactérias no subsolo, em local protegido dos raios solares. Enfim, pode existir uma possibilidade remota de as formas de vida terrestre sobreviverem em Marte. É claro que esse argumento contém uma sequência enorme de "se isso" e "se aquilo", mas seria realmente uma pena que a ação irresponsável do Homo sapiens levasse à extinção das únicas formas de vida que se originaram fora do planeta Terra. Preocupados com essa possibilidade, diversos cientistas estão organizando uma reunião para discutir a responsabilidade ética dos seres humanos com o ecossistema de Marte e com os possíveis seres vivos que porventura existam no planeta (é bom lembrar que nenhuma forma de vida foi descoberta até agora). A proposta é estabelecer normas semelhantes às acordadas pelo Comitê Internacional de Pesquisa Espacial (Cospar) em 1967. Essas novas regras teriam como função garantir que qualquer exploração espacial seja biologicamente reversível, ou seja, que não haja risco de introduzirmos de forma permanente seres terrestres nos ambientes que estão sendo explorados. Com tantos problemas urgentes no planeta Terra, é admirável que existam pessoas preocupadas com nossa consciência ecológica interplanetária. *Biólogo, fernando@reinach.com Mais informações: Biologically Reversible Exploration. Science, vol. 323