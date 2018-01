Como prevenir o AVC

Ele é tão popular que tem até apelido. O derrame, cujo nome correto é acidente vascular cerebral (AVC), é a terceira maior causa de mortes no Brasil. Em algumas regiões, chega ao posto de campeão de mortalidade, ultrapassando as doenças cardíacas e o câncer. Apesar de não ser novidade, muita gente desconhece a palavra prevenção quanto o assunto é AVC, e ela é feita de forma simples, com bons hábitos de vida. O neurologista Ayrton Massaro, do Hospital Sírio-Libanês, diz que muita gente desconhece a prevenção do AVC por confundi-lo com o aneurisma cerebral, doença de origem genética. ?No AVC, as causas geralmente são maus hábitos, como tabagismo, sedentarismo e má alimentação?, diz Massaro. Dentre os fatores de risco, o neurologista destaca a hipertensão arterial. Presente em 30% da população brasileira, ela é também responsável por 40% das mortes por AVC, segundo dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Massaro diz que países cujos habitantes tomaram atitudes referentes ao controle da pressão arterial experimentaram uma redução na mortalidade por AVC ou então, queda do grau de intensidade do episódio. Outros fatores de risco lembrados na prevenção do AVC e outras doenças cardiovasculares são diabetes, tabagismo e sedentarismo. Simples, no entanto, não é sinônimo de fácil quando se trata de adotar um estilo de vida saudável. ?A família toda deve aderir. É preciso que o pai ajude o filho a diminuir o sal da dieta?, exemplifica Massaro. O cardiologista do Sírio-Libanês Luiz Francisco Cardoso diz que a educação contra as doenças cardiovasculares deve começar na infância. Também parte da prevenção, a identificação dos sintomas , que incluem perda de força muscular, distúrbios visuais, perda sensitiva, dificuldade de fala e convulsões são alguns dos sinalizadores da doença. Ao sinal de algum deles, a pessoa deve se dirigir a um serviço de emergência. ?Muitos casos podem ser falso alarme, mas é melhor pecar pelo excesso de cuidado?, aconselha Cardoso.