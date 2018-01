Como posso saber se tenho vitiligo?

O vitiligo é uma doença dermatológica caracterizada pelo aparecimento de manchas brancas de formas e tamanhos variados. Elas podem aumentar aos poucos e, somadas ao aparecimento de novas manchas, eventualmente afetar todo o corpo. Por vezes, as manchas apresentam bordas mais pigmentadas do que a pele normal, com presença de cabelos ou pêlos. Não se sabe com certeza a causa do vitiligo e não há como preveni-lo. A teoria mais aceita julga que certas pessoas sofrem uma alteração no sistema imunológico, que passa a fabricar auto-anticorpos contra o próprio sistema pigmentar da pessoa. Esta coluna é uma parceria do Jornal da Tarde com o Hospital Albert Einstein (Av. Albert Einstein, 627/701, Morumbi. Tel.: 3747-1233) Envie suas dúvidas para Av. Eng. Caetano Álvares, 55, Limão, cep. 02598-900