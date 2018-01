Como posso praticar esportes sem prejudicar meus joelhos?

Como a articulação dos joelhos não tem muitos raios de movimento, fica mais suscetível a lesões. Para praticar exercícios com segurança é necessário fazer um bom alongamento sempre antes e depois da atividade. O praticante deve fazer progressos graduais, ao longo de semanas ou meses, começando com um treinamento leve, até conseguir condicionar o corpo. Não adianta, por exemplo, querer correr logo de uma vez. O ortopedista alerta que o recomendado é começar pela caminhada e evoluir até a corrida. O acompanhamento de um especialista (treinador, médico do esporte ou um personal trainer) também é recomendado. Esta coluna é uma parceria do Jornal da Tarde com o Hospital Albert Einstein (Av. Albert Einstein, 627/701, Morumbi. Tel.: 3747-1233) Envie suas dúvidas para Av. Eng. Caetano Álvares, 55, Limão, cep. 02598-900