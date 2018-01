Como obter o remédio

Pacientes com sintomas de gripe e fatores de risco (como gravidez, obesidade e outros que possam afetar o sistema imunológico ou o respiratório) podem retirar, nos postos de distribuição, o antiviral oseltamivir O remédio só será distribuído se o formulário padronizado estiver completamente preenchido, acompanhado de receita com a prescrição do medicamento (inclusive com a dosagem, em se tratando de crianças e adolescentes). Ambos devem ser carimbados e assinados pelo médico. O paciente deve ficar com a receita. O formulário deve ser encaminhado pelo posto de distribuição à Secretaria de Estado da Saúde