Como não perder o emprego

Autora do livro Etiqueta e Contra–Etiqueta, Um Estilo (editora Momento Atual), no qual repassa e atualiza algumas regras, Doris Azevedo é instrutora de vários cursos nas áreas de cerimonial e protocolo, etiqueta e organização de eventos, e também atua como consultora de empresas. A especialista comenta alguns tópicos como roupas, fala e escrita, uso de telefones e emails, mesa de trabalho, conduta ética, entre outros.

A começar pelas roupas e acessórios, sua primeira recomendação é conhecer a empresa na qual se trabalha ou se pretende trabalhar. "Com base na cultura da empresa e segmento de mercado, você descobrirá se deve vestir-se com maior sobriedade ou não. Porém, são inteiramente inadequadas as roupas indiscretas, mal cuidadas, amassadas, sujas, muito justas ou largas, compridas ou curtas demais. Decotes e fendas devem ser abolidos." Ainda no quesito visual, atenção para os penteados ou tinturas chamativos, piercing, tatuagem, maquiagem e perfume forte. "Estes podem ser fatais em ambientes mais formais e, por mim, seriam passíveis de dois anos detenção. Quem gosta que busque segmento de mercado que permita ousar na aparência, sem que se questione a competência."Dominar a língua, então, é essencial:

– No meio de uma reunião, por exemplo, posso afirmar que "menas" terá o efeito de um tsunami na sua imagem. E por mais perfeita que seja a apresentação, os demais lembrarão sempre daquele erro. Falar tudo de forma extremamente correta pode soar pedante. Assim, admite-se o uso de linguagem coloquial, sem exageros. A escrita, no entanto, deve ser impecável. Gírias? Guarde-as para a "galera". Fazer cursos na área e até pedir ajuda discretamente podem ajudar.

Quanto ao uso do telefone fixo, nada de namorar, marcar consultar médicas, bater papo furado, ou até mesmo falar de trabalho aos berros:

– O uso do telefone deve ser racional e o tom de voz, comedido. Com isso, evita-se exposições desnecessárias e perturbações à equipe..

O uso do celular também tem suas regras: "A última que presenciei quase me levou a procurar ajuda médica. O hit Você Não Vale Nada Mas Eu Gosto de Você tocou no aparelho de um CEO. O mundo não precisa saber de suas preferências musicais. Os toques devem ser os mais comuns. A dica é optar pelo vibra call ou deixar o aparelho com algum assistente, que, em caso de emergência, passará o recado por meio de um bilhete."

Atenção redobrada também ao uso do email corporativo: "Endereços empresariais devem ser usados exclusivamente para recepção e emissão de mensagens profissionais. Correntes religiosas ou não são atentados ao livre arbítrio. Qualquer mensagem que recomende ser enviada a outras pessoas devem ser deletadas sem dó nem piedade, mesmo que ameacem as próximas três gerações se não repassada em 30 segundos !" Apesar do apelo envolvente do MSN, profissionalmente, deve-se falar o essencial.Piadas, fotos de homens ou mulheres sem roupa? Delete essas ideias da cabeça, recomenda.

A mesa de trabalho é um item que pode causar péssima impressão, dependendo do "estilo" do dono. "Qualidades profissionais à parte, é impossível ser objetivo e produtivo catando papéis desaparecidos sob a correspondência da semana anterior. Já o oposto, mesa reluzente e sem nenhum objeto, passa a imagem que seu dono não tem personalidade ou nem trabalha ali. Use o bom senso."

Outro erro é transformar a mesa em lugar de piquenique ou altar: " Gavetas entupidas de bolachas recheadas ou de salgadinhos, nem pensar. Além de engordarem, imagine atender alguém com a boca cheia, a roupa cheia de migalhas e o chão parecendo um chiqueirinho!" Com relação a objetos religiosos na mesa, lembra ela, além de seus clientes, chefias e colegas terem direito a outras crenças, o que vai mantê-lo no emprego será sua competência e produtividade. "Santinho de devoção só na carteira."

Tem aquele tipo de funcionário que faz a linha "o popular". É amigo de todos, do chefe do almoxarifado ao copeiro, sempre visando a tirar alguma vantagem, como extrapolar na cota de fotocópias, passar a mão no material do escritório, só para citar alguns exemplos: "Esse tipo de comportamento é inadmissível e está diretamente relacionado à falta de ética."

Já no relacionamento com os colegas, seja educado, simpático e solícito:

– Lembre-se de que estes não são seus amigos. Assim, apesar da proximidade, evite falar de problemas pessoais. Deixe os segredos e desabafos para o analista ou amigos de verdade. Amanhã um colega vira um desafeto e poderá falar coisas que foram contadas em confiança. Por último, cuidado com os fofoqueiros de plantão, promotores de maledicências e de boatos.

E se você é do tipo que sempre se atrasa nos compromissos, fique atento às regras da empresa. Algumas são mais flexíveis, outras exigem rigor na pontualidade. No caso de ter de sair mais cedo ou se ausentar por algumas horas, comunique aos seus superiores com antecedência.

Para finalizar, tenha sempre em mãos cartões pessoais: "O melhor modelo é aquele que atenda às suas necessidades. Papel e impressão de boa qualidade, tamanho padrão, clareza nos dados e celular impresso, caso este seja imprescindível (o que é uma contra-etiqueta).

OUTROS TOQUES

Autor do livro Eficiente & Elegante – Guia de Etiqueta Profissional (editora Arx), Fabio Arruda passa a limpo outros tópicos, entre eles, como se portar em convenções, festas de empresa e outras situações:

– Trabalho é trabalho, sempre! No caso de uma convenção no fim de semana, na piscina do hotel com colegas de trabalho, use um maiô inteiro mais comportado e deixe o fio dental para curtir com amigos, fora do círculo profissional. Para os homens, nada de shorts minúsculos. Todo evento que tem por base o ambiente corporativo continua sendo um prolongamento deste.

Se a pessoa trabalha em casa e precisa receber clientes, o home office deve estar sempre bem organizado:

– Uma bandeja com água e cafezinho é sempre muito útil para começar o atendimento de forma mais descontraída. Nada de brinquedos e objetos pessoais espalhados, e atenção redobrada ao lavabo. Melhor que, nesses momentos, na cozinha, não esteja sendo preparado um alimento de cheiro forte. Se não tiver uma secretária, deixe uma mensagem clara e profissional no telefone, sem ruídos domésticos ao fundo, por favor. É importante estabelecer horários para trabalho e vida pessoal. Não precisa chegar ao extremo de usar tailleur ou terno e gravata em casa, mas o rendimento vai ser infinitamente superior se estiver bem composto.

O fim de ano está chegando e, com ele, as festas de confraternização das empresas: "Porte-se como se estivesse sendo fotografado o tempo todo, assim a chance de fazer uma grande bobagem diminui bastante. Seja numa festa, show ou balada, divirta-se sem fazer de sua participação um espetáculo à parte. Não é hora de mostrar que você dá um banho de rebolado na Ivete Sangalo." E mais: não se mata fome em eventos, a regra é pegar delicadamente um canapé por vez. "Se estiver faminto, pare no caminho e coma um sanduíche", recomenda Fabio.

Já, no elevador seja educado e discreto. Jamais fale mal de colegas ou chefias.

Um assunto que pode dar muito tititi na firma são os presentes de aniversário. Estes variam de acordo com o grau de intimidade e de subordinação: "No ambiente de trabalho, perfumes, rosas, lingeries e adornos de uso pessoal têm uma conotação romântica. Dá-los pode ter o efeito de uma caixinha de surpresa enviada pelo Bin-Laden..."