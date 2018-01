Como manda o figurino

Vestir-se bem não é só uma questão de bom gosto, muito menos de estar antenada com as últimas tendências da moda. O importante é você estar trajada de acordo com o que pede a ocasião. Segue um pequeno guia para você aprender a decifrar o traje indicado no convite, e mais algumas dicas para ficar impecável na festa. Traje passeio ou esporte fino: significa que você pode ir arrumada, mas descontraída. Nesses casos, normalmente o ambiente é informal. É hora de colocar aquela peça especial que comprou, como um sapato estiloso ou uma bijuteria poderosa. Combine com um vestidinho bacana ou com um conjunto de pantalona e blusa, por exemplo. Traje passeio completo ou social: é uma ocasião mais chique, e requer peças com tecidos mais nobres, como o jérsei, a seda e o tafetá. Vestidos curtos - os cocktail dresses - ou longos, com um bom corte e detalhes discretos (como um drapeado ou uma transparência), são ideais. Escolha acessórios de qualidade, como bijuterias finas (ou joias delicadas) e sapatos com bons acabamentos. Bolsa pequena e salto médio ou alto são recomendáveis. Black-tie: é o máximo da sofisticação. Para os homens, significa que devem vestir smoking. Então as mulheres devem estar trajadas à altura. É o seu momento "red carpet", pode abusar dos longos com detalhes glamourosos, como paêtes, bordados e brilhos. Vale colocar a sua melhor joia e saltos altos. Saiba também que: De forma geral, quanto mais chique for a festa, menor o tamanho da bolsa. Nas festas mais formais, o ideal são as bolsas-carteira, de materiais nobres, ou as que têm alças de corrente. Eventos sociais pedem sapatos com saltos altos ou médios, se você já for naturalmente alta. Mas se o seu acompanhante for baixinho, fica mais elegante você acompanhar a altura dele, usando até sapatilhas, se for preciso. Carla Bruni, a primeira-dama da França, é um bom exemplo. No verão, dê preferência aos tecidos leves, como a seda e a musselina, e também às cores vivas ou claras. Já no inverno, tecidos mais encorpados, como os veludos e tafetás, e cores mais densas são as melhores opções. Em eventos diurnos, evite o preto, que deixa o visual pesado. E nos casamentos, nunca use o branco (a cor só é permitida para as noivas). Peças com mangas transparentes, xales e estolas são boas opções para disfarçar o excesso de gordurinhas nos braços. Roupas muito trabalhadas, com bordados e brilhos, pedem acessórios mais clean, e vice-versa. 1. O cocktail dress de poliéster drapeado da Barbara Bela veste para um evento ou festa social (R$ 1.202,00). Brinco de ônix e zircônia da Diferenza (R$ 639,80), sapato de camurça da Zeferino (R$ 855,00) e bolsa de patchwork de couro com pedra drusa de Fabrizio Giannone (R$ 787,00) 2. Para ficar uma "bonequinha de luxo", vá de vestido de veludo devorê da Cecilia Echenique (R$ 942,00). Brinco de prata com pedra drusa de Fabrizio Giannone (R$ 681,00), bolsa-carteira de phyton da Andrea Brito (R$ 908,00) e sapato de camurça da Zeferino (R$ 972,00) 3. Ouse com uma produção ultramoderna, em look total Reinaldo Lourenço: vestido de seda com recortes metalizados (preço sob consulta), sapato de cetim e detalhe de metal (R$ 697,00), e anel de acrílico com strass (R$ 350,00) 4. De corte em estilo grego, o longo de jérsei da Iódice (R$ 650,00) vai fazer você se sentir uma deusa. Bracelete de couro com estampa de onça e pedra drusa da Fabrizio Giannone (R$ 684,00). Sandália de couro da Guapa Loca (R$ 129,20) 5. Para as românticas, o vestido com estampa floral de poliéster da Morena Rosa (R$ 659,80), brincos e pulseira de ouro com diamantes da H. Stern (preço sob consulta) e sandálias de couro da Corso Como (R$ 369,00) ONDE ACHAR Alphorria: tel.: (31) 3304-0500 Barbara Bela: tel.: (31) 3291-0773 Cecília Echenique: R. Peixoto Gomide, 1756, Jardins, tel.: 3079-8258 Andrea Brito: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1326, Jardim Paulista, tel.: 3068-8808 Corso Como: Al. Lorena, 1655, Jardins, tel.: 3062-8021 Diferenza: Al. Franca, 1332, casa 7, Jardins, tel.: 3061-3437 Fabrizio Giannone: Al. Lorena, 1257, casa 5, Jardins, tel.: 3085-3390 Guapa Loca: tel.: (85) 3244-7162 H. Stern: R. Oscar Freire, 652, Jardins, tel.: 3068-8082 Iódice: R. Oscar Freire, 940, Jardins, tel.: 3085-9310 Morena Rosa: tel.: (44) 3351-5000 Noia Carolina: Shopping Cidade Jardim, tel.: 3755-5305 Reinaldo Lourenço: R. Bela Cintra, 2167, Jardins, tel.: 3085-8150 Wolford: Al. Lorena, 1879, Jardins, tel.: 3088-8279 Zeferino: R. Oscar Freire, 926, Jardins, tel.: 3064-1753