Como a organização pode melhorar a vida de alguém?

Hoje, sobretudo nas grandes cidades, o volume de informações recebidas é muito grande. Uma única edição do New York Times contém mais informações do que receberia, durante a vida toda, uma pessoa que viveu no século 17. Saber organizar esse volume gigante de informações é, portanto, fundamental. Pessoas desorganizadas não têm tranqüilidade na vida, estão sempre afoitas, atrasadas, na correria. A desordem física gera uma bagunça mental que acaba tendo impacto na noção de percepção do tempo. No trabalho, isso fica claro: a pessoa não consegue cumprir prazos, por exemplo. Esta situação leva a um estado de estresse. A bagunça, no geral, é uma decisão não tomada. Quando não se define o que fazer com determinado objeto, ele fica ?jogado?. As empresas perdem bilhões por ano por conta disso. Com organização, há ganhos financeiros e de qualidade de vida. José Luiz Cunha www.organizesuavida.com.br Diretor da OZ, sistemas de organização - com cursos e serviços