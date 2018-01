A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), que normatiza pesquisas com humanos no País, informou que em 2008, de 269 projetos de pesquisa que chegaram ao órgão, 5% eram a respeito de fármacos que já estavam em comercialização. No entanto, apenas parte dos estudos chega ao órgão, como os que envolvem cooperação estrangeira. A Conep deverá analisar os programas de benefício para verificar sua regularidade.