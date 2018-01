Comissão quer acelerar análises de produtos

A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) aprovou ontem a liberação comercial de uma espécie transgênica de algodão desenvolvida pela empresa Monsanto. Batizado de Bollgard II, o algodão é resistente a insetos. A comissão também aprovou uma resolução normativa com novas regras para apreciação de pedidos de pesquisa de transgênicos que já tenham sido avaliados em um mesmo local. O novo texto faz com que os processos de aprovação de pesquisas já avaliadas sejam mais rápidos. "Não é raro nos depararmos com pesquisas de uma mesma semente, realizada em um mesmo local, terem de ser feitas várias vezes ou porque houve algum imprevisto ou porque é preciso analisar outro aspecto do processo", conta o presidente da comissão, Walter Colli. Ele dá como exemplo uma espécie transgênica de cana-de-açúcar que já teve mais de 40 pedidos de liberação planejada avaliados. "No processo simplificado, será possível realizar as análises em menos tempo", completou.