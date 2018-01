Comes & Bebes

A rede Amor aos Pedaços criou delícias para os pais: "minibolos brownie" (com castanhas e doce de leite, decorados com massa americana e figuras de chocolate, 150 g, a R$ 24,90); "copinhos de chocolate caipirinha", recheados com trufas de cachaça e de caipirinha de limão, cobertos com chocolate ao leite e decorados com chocolate meio amargo ou branco (120 g, a R$ 18,80); caixa com bombons recheados de creme de avelã, e decorados com figuras de chocolate (200 g, a R$ 37,40) e o "bolo do papai", de chocolate, recheado com creme de trufa branca com leve sabor de conhaque, e mousse de chocolate meio amargo, coberto com chantilly (1450 g, a R$ 83,90). SAC: 5502-8103 ou 0800-7021300.

A Chocolat Des Arts, butique especializada em chocolate gourmet, promete prazer absoluto com suas especialidades. O kit com 18 minitabletes e vinho harmonizado, à escolha do cliente, custa R$ 172,00. Quem gosta de iguarias exóticas vai amar a caixa de bombons com sabores inusitados, como o creme brullée, vinho do porto, especiarias marroquinas, goiaba com brie, cereja amarena (cereja italiana da região da Bolonha), entre outros sabores (R$ 45,00). E, para os amantes de um chocolate especialíssimo, ideal é a caixa de charuto do mais puro chocolate belga e francês, ao leite e amargo. Os 20 charutos (R$ 59,00) são embalados em papel dourado. R. Diogo Jacome, 360, Vila Nova Conceição, tel.: 3044-7431.

Para quem prefere comemorar fora de casa: o restaurante A Bela Sintra oferece um menu para o Dia dos Pais. Tem, como entrada, creme de couve-flor com canapé de salmão, a R$ 28,00; o prato principal é o "bacalhau como se faz na fazenda" (legumes estufados, abobrinha, berinjela, cogumelos, pimenta vermelha e amarela, tomate, mais batata em rodela cozida em azeite, a R$ 105,00), e a sobremesa, o pudim Abade Priscos, a R$ 24,00. R. Bela Cintra, 2.325, Jardins, tel.: 3891-0740.

Especializado na culinária francesa, o Le Bistrot Marcel, em seu menu fechado (R$ 80,00), inclui opções de entrada, prato principal e sobremesa. Entradas: salada tomaresca, casquinha de lula, sopa de cebola. Pratos principais: souflé de espinafre com queijo gruyère, bacalhau ao limão com risoto de alface, perdiz nas olivas acompanhado de tagliarine, medalhão ao creme de champignons acompanhado de couscous marroquino. Sobremesas: estrogonofe de chocolate e frutas da época. Preço: R$ 80,00. O Le Bistrot Marcel é um dos mais antigos da cidade, e sua especialidade são os elaborados suflês. Atualmente, é comandado por Ambroise Zufferey e gerenciado por sua filha Claudia. R. Hans Oersted, 119, Flat Othon Suítes, andar térreo, Brooklin, tel.: 5505-2438.