Comes e bebes

TESOUROS DA COZINHA

Mãe que adora criar obras de arte no fogão, certamente, amará ganhar utensílios daqueles que se tornaram "objetos do desejo" de quem cozinha, com amor e estilo. Então, um bom conselho: dê o que ela não tem coragem de comprar.

Uma boa sugestão é um produto da linha Staub, marca francesa que se destaca, principalmente, pelo design. Prova disso é a panela-coração. De ferro fundido e fundo de cerâmica, vai em qualquer tipo de forno ou fogão. Nela, o cozimento é uniforme e o calor interno é retido por mais tempo do que nas convencionais. Custa R$ 416,00. Na Zwilling, R. Oscar Freire, 578, tel.: 3087-3737.

Os pretinhos sempre foram os preferidos da moda! Mas a cor pegou também na decoração e chegou às cozinhas e mesas. A marca francesa Le Creuset entrou nessa onda com a recém-lançada coleção Black Onix, que tem cinco itens da linha de ferro fundido e esmaltado: panelas redondas e ovais, grelhas quadradas e retangulares. O pegador das tampas é feito de inox maciço. À venda nas boas lojas de presentes ou especializadas em equipamentos de cozinha, como a Spicy. Confira no site www.lecreuset.com.br.

FIFI DOCES: Pistaches e tulipas

Caro, mas bonito, é o moedor elétrico, sem botão, da Mevolution. Opera a partir da gravidade Sensível ao movimento, mói, automaticamente, assim que é virado e, posto de volta à mesa, não perde restos de pimenta ou sal. É de cerâmica, com acabamento preto, mede 19 cm de altura por 6 cm de diâmetro. É alimentado por 6 pilhas AAA já inclusas. Preço à vista: R$ 179,00. Tel.: 3062-7332.

DELÍCIAS E FACILIDADES

Para adoçar o dia, passe na Fifi Doces e escolha um dos muitos doces lindos e saborosos da sua vasta linha de produtos. Exemplos: o copo com asa branco e macarron de chocolate (R$ 60,00), a bandeja branca com 16 macarrons sortidos (R$ 60), uma caixinha com seis trufas brancas decoradas com desenhos (R$ 20,00) ou a graciosa cadeirinha de ferro que acomoda um vaso de pistache com tulipas de marzipan (R$ 170,00). Fifi Doces: Av. R. Fonseca Teixeira, 112, tels.: 3031-5273 e 3032-3812. Atendimento das 9 às 17 horas. Taxa de entrega nos fins de semana.

Se a reunião da família for em casa, facilite um pouco o trabalho. Os salgadinhos da Empadaria da Vovó podem acompanhar os aperitivos e as empadinhas doces podem ser a sobremesa. Só para o mês das mães, a vovó Yara preparou dois sabores especiais: a recheada com estrogonofe de filé mignon, e a com ricota e frutas vermelhas. O cardápio tem mais 19 sabores salgados e 8 doces. A rede entrega em casa. Endereços: Av. Dr. Vieira de Carvalho, 154, Centro, tel.: 3337-1938; Al. Santos, 1.200, Jardins, tel.: 3541-3994.