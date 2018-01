Comes & Bebes

Dia da Mulher ... Que tal um jantar especial? Aproveite as cortesias dos restaurantes No Piselli, comandado por Juscelino Pereira, a homenagem, só para mulheres que pedirem uma sobremesa, será uma taça do vinho Il Giardino di Flora - Castello di Gabiano como cortesia. Doces tentadores não vão faltar, graças ao chef Boris Melon, que vai incluir no cardápio os minicanudos crocantes recheados com creme de ricota e frutas cristalizadas (R$ 16,00); o pudim de chocolate, amaretto e café, servido com zabaione frio (R$ 16,00); o carpaccio de melão com gelatina de prosecco e pistache (R$ 16,00); o merengue com frutas vermelhas (R$ 16,00); a gelatina de grapa com uvas (R$ 12,00); o mil folhas de massa folheada com creme de baunilha e frutas da estação (R$ 16,00) e a pera cozida ao vinho tinto com mousse de canela (R$ 14,00). R. Padre João Manuel, 1.253, Jardins, tel.: 3081-6043. Hoje, tem presente esperando pelas clientes na Gioia Forneria. Mas só para as que não fazem dieta: é que a sobremesa vai sair de graça no jantar. Namorada, mãe ou irmã escolhe um doce do cardápio, que não será cobrado. As pizzas da casa, de massa fina e crocante, farão do jantar uma homenagem de preço razoável. E as sobremesas são pequenas tentações: estrogonofe de nozes, generosa taça de creme de chocolate com nozes e pedacinhos de chocolate meio amargo ou o tradicional petit gateau. Um diferencial da Forneria: para temperar, os clientes podem pedir manjericão, orégano e hortelã fresquinhos, que saem diretamente de vasos localizados na entrada da casa. Na R. Vieira de Morais, 1.008, Campo Belo, tel.: 5531-5199. No japonês Kiyo, o presente para as damas começará com o drinque Cosmopolitan e continuará com um brinde para os olhos, pois todos os combinados da casa (que servem de duas a três pessoas) serão montados em formato de flores para a mesa. E terminará com um minibolo, para cada mulher, que poderá levá-lo para casa. A casa apresenta diferentes tipos de combinados, como o que serve duas pessoas, com 18 fatias de sashimis mistos e 26 de sushis variados, por R$ 64,90, e o combinado de salmão com nove fatias de sashimis de salmão e 14 sushis variados, por R$ 35,90. R. Itapura, 1.429, Tatuapé, tel.: 2094 - 4242. O restaurante Tête à Tête oferece um agrado especial para clientes que jantarem por lá: um lindo ramalhete de flores. O cardápio é elaborado com receitas próprias e alterado a cada 15 dias, já que o chef utiliza somente produtos da época e ingredientes sazonais, o que torna o restaurante bem interessante. R. Bahia, 480, Higienópolis, tel: 3825-6312.