Comes & Bebes

Carnaval não passa sem uma loira gelada. Por isso, o Barbacoa criou um mix de cervejas diferenciadas para atender aos paladares de seus clientes, que gostam de saboreá-las com cortes de carnes especiais e suculentos. Foi feita uma parceria com os próprios fornecedores, buscando descrever e classificar cada uma delas, com o objetivo de harmonizar o universo das cervejas especiais com as carnes da casa. Assim, as características das 37 cervejas estão relacionadas no cardápio, e o cliente pode conferir as diferenças entre os tipos Lager, Ale, Weissbier, Witbier, Dunkel, Trapista, Stout e München, dentre algumas marcas de renome, como a Chimay Blue, Maredsous, Unibroue 16, Duvel e La Trappe Blond. Nessa fase inicial, os países representados no cardápio são: Alemanha, Bélgica, Holanda, Canadá, Irlanda, Inglaterra, Brasil e Uruguai. A carta de cervejas estará à disposição dos clientes da unidade Itaim Bibi, que trabalha com o sistema rodízio, a R$ 75,50 por pessoa. R. Dr. Renato Paes de Barros 65, tel.: 3168-5522 ou www.barbacoa.com.br. Do dia 20 a 25, o restaurante Capcana Gastronomia e Eventos estará com uma programação especial. Um café da manhã será servido das 7h às 10h30, perfeito para repor as forças dos foliões: no cardápio, frutas frescas, pães integral e francês tostados, queijo branco e peito de peru, iogurte natural, granola, suco de açaí, manteiga, geleia e mel, bolo de aveia, café, chá ou leite desnatado. Preço: R$ 22,00 por pessoa. Foram instalados projetores que transmitirão os desfiles das escolas de samba. Haverá ainda programação musical com marchinhas e sambas clássicos; drinques comemorativos, incluindo coquetel sem álcool; um combinado de porções, com mix de bolinho de bacalhau e minipastéis; chope e caipirinha de frutas Double (cortesia de uma bebida na compra de outra); e o café da manhã com Show Kitchen (espaço para o chef Gilvan Miranda preparar tapioca, omeletes e panquecas). Al. Santos, 484, Paraíso, tel.: 2679-0551. Dudu, herdeiro de Juscelino Pereira, do restaurante Piselli, comanda o Zena Caffé, a nova casa do pai, ao lado do chef de cozinha Carlos Bertolazzi e da administradora Maria Eugênia Baracat. Vá conhecer sua cozinha mediterrânea, com pratos autênticos da Ligúria, no coração dos Jardins, na R. Peixoto Gomide, 1.901. No Zena, o carro-chefe são os sanduíches de diversos sabores e texturas com o famoso pão focaccia, além de saladas orgânicas com sabores balanceados, e uma coleção de antepastos. E, é claro, uma carta de café/capuccino, e outra de vinhos. Tel.: 3081-2158. Terrine de frutos do mar do Zena Caffé O Obá criou um cardápio dos foliões, que será servido no almoço e jantar de quinta, 19, até quarta, 25 de fevereiro. Só estará fechado na noite do domingo e no almoço da segunda. O menu especial, por R$ 36,70 por pessoa, oferece entrada, prato principal e sobremesa, e até uma cachacinha na chegada, para esquentar os pandeiros. A casa estará decorada com toques da festa de carnaval e uma trilha especial tocará durante o final de semana. R. Melo Alves, 205, tel.: 3086-4774. Vontade de provar carnes? Delicie-se com alguns dos 50 tipos (porção de 100 g) do festival que o restaurante Red Angus está promovendo, com cortes artesanais da carne dessa raça, que dá nome ao espaço, eleita por especialistas como a melhor do mundo. Sem falar nas 30 saladas e nas 15 sobremesa pelo preço de R$ 55,90 por pessoa. As carnes são grelhadas em churrasqueira de carvão, com os pratos preparados à vista do cliente, numa cozinha panorâmica, comandada pelo chef Rogério Carneiro da Cunha. Algumas das iguarias: assado de tira, baby beef, bananinha, bife de ancho, bife de chorizo, bife de tira, bistecão, bombom, coração de picanha, costela de tira, costela no bafo, coxão mole, filé mignon, fraldinha, granito (costela sem osso), hambúrguer, lagarto, etc. Sobremesas: profiteroles, terrine de chocolate, pudim de leite, mil folhas de doce de leite, merengue com ganache e morango, pera cozida ao vinho, cheese cake de goiaba e queijo minas, suflê glacê de limão siciliano, charlotte de amarula, torta de maçã e de coco e leite condensado, panacota de manga, zabaione com frutas da estação, salada de frutas, sorvetes variados. R. Henrique Schaumann, 251, tel.: 3775-5000.