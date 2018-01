Comes e bebes

Para o Dia das Crianças, no domingo, 12, restaurantes vão preparar o que os pequenos, gulosos ou inapetentes, adoram provar, além de atrações extras. No Praça São Lourenço, as crianças terão um bufê infantil com muito do que gostam, como mini hot dog e mini-esfihas de carne e queijo. Ao final, uma cascata de chocolate com frutas (uva, banana, coco) no palito, ou marshmallow e biscoito do tipo waffel. Ou carolinas recheadas de chocolate e creme. Crianças de 0 a 5 anos não pagam, e as de 5 a 10 pagam R$ 34,00. Acima de 10 anos e adultos pagam R$ 68,00. Haverá, ainda, uma oficina de jardinagem: acompanhadas de monitores, as crianças vão pintar vasinhos e plantar uma muda. A casa vai oferecer o material completo: aventais plásticos, vasinhos de cerâmica, tintas guache, pincéis e mudinhas de plantas. R. Casa do Ator, 608, Vila Olímpia, tel.: 3044-1434; www.pracasaolourenco.com.br. No cardápio kids das unidades da Achapa, os mini-hambúrgueres e mini-cheese saladas serão servidos com batatinhas smile. Os mais exigentes podem provar o minicheeseburguer de cheddar. Ou o tradicional hot-dog com queijo derretido, bacon, salada, ou a maionese exclusiva da rede. De brinde, um milkshake de biscoito Oreo e uma toalha de jogo americano com jogos e desafios. Endereços: R. Melo Alves, 238,Jardins, tel.: 3085-0521; Al.Santos, 24, Paraíso, tel.: 3289-0011; R. Heitor Peixoto, 478, Aclimação, tel.: 3277-6866; Av. Lins de Vasconcelos, 1.353, Aclimação, tel.: 3399-2332. Na Ritto Pizzaria cada criança vai pagar R$ 19,00 pelo trio de minipizzas (de mussarela, calabresa com catupiry ou frango com catupiry), mais refrigerante e picolé de chocolate da La Basque. E, enquanto o pedido não chegar, ela pode brincará de pizzaiolo, pois a casa vai emprestar uma tábua e um rolinho para esticar um bolinho de massa. A distração é garantida. R. Nanuque, 243, Vila Leopoldina, tel.: 3836-2166. O restaurante Tantra está homenageando as crianças em todos os almoços dos fins de semana de outubro, com a peça teatral interativa A Floresta Encantada das Fadas e Bruxas, que mostra a importância da preservação da natureza. E o menu, formulado pelo nutricionista e chef de cozinha Eric Thomas, e preparado com produtos orgânicos, será servido por artistas de circo, que conduzem o pequeno cliente a participar das brincadeiras. No cardápio, a sugestão: "monte o seu muffin para apreciar na sobremesa". O prato: macarrão com framboesa e morango ou salmão com pipoca (acompanhado de batatas fritas ou milho verde). Sobremesa: o muffin incrementado ou frutas glaceadas com calda de chocolate. Preço: R$ 32,00 o cardápio. R. Chilon, 364, Vila Olímpia, tels.: 3846-7112 e 3842-8874.