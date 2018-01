Comes e bebes

O frio já está trazendo muito agito a Campos do Jordão. Imagine quando a temporada começar oficialmente... Pelo segundo ano consecutivo, o 39º Festival Internacional de Inverno - marcado para julho (de 5 a 27), com o tema Música e Literatura - será antecipado por sua versão gastronômica. Explicando: o Grupo Cozinha da Montanha, que reúne 20 restaurantes de Campos do Jordão, preparou a temporada gastronômica de inverno, com fondues inspiradas em obras de escritores famosos, pegando carona no tema do festival de música. As delícias entram nos cardápios a partir do dia 20 deste mês. Algumas das fondues são de dar água na boca. Como a dupla doce e salgada do restaurante Matterhorn: Beatriz (de laranja) e Benedito (de aspargos), homenagem à obra de Hector Berlioz. O restaurante Hops preparou a fondue Ricardo III, que mistura três tipos de queijo com cerveja tipo Schwarzbier. Também shakesperiana foi a criação do Araucária: a sofisticada Romeu e Julieta, fondue de queijo gruyére com Noilly Prat, quebrando a expectativa daqueles que esperam a tradicional goiabada com queijo. No Baronesa Von Leithner Bistrô, uma criação lúdica, que as crianças vão adorar: a fondue Mamãe Gansa, com coberturas doces. Pensando mais no paladar do que nos olhos, uma ótima pedida é a fondue à Camões, do Vila Chá - uma mistura de queijos gruyère, emmental e da Serra da Estrela, com vinho branco seco e especiarias.