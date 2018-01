Começou a maratona fashion

A Marina da Glória repaginada pelo designer Muti Randolph abriu neste domingo o calendário fashion brasileiro. É no cais carioca que acontece a 10ª edição do Fashion Rio, um dos mais importantes eventos de moda do País. Acompanhe os desfiles Trinta e uma grifes apresentarão as suas coleções de inverno até o dia 19, ditando o que o deve aquecer o mercado na temporada gelada. Nos seis dias de desfiles, circularão pela marina cerca de 80 mil pessoas, entre estilistas, modelos, jornalistas, profissionais de beleza e convidados. Ao designer Randolph coube transformar o cais ? por meio de cenários e instalações ? no país da miscigenação, tema do evento. ?Nesta edição, vamos retratar a fusão cultural do Brasil, que se reflete também na moda nacional?, explica a idealizadora e coordenadora do Fashion Rio, Eloysa Simão. Entre as grifes participantes mais conhecidas, estão TNG, Colcci, Walter Rodrigues e Sommer. As novidades ficam por conta das estreantes Eliza Conde, Caroline Rossato e Luciana Galeão. Chiaro e Reserva, que integravam o grupo de novos designers, se juntam ao dos principais. As tops confirmadas são Gisele Bündchen ? para a Colcci ?, Carol Trentini, Caroline Ribeiro e Jeiza Chiminazzo. Raquel Zimmerman, Raica Oliveira e Juliana Imai respondem pelos maiores desfalques. As ?bonitovas? invadem o Rio, dando ares eslavos às passarelas cariocas: são as russas Yevgeniya Kedrova e Eugenia Kuzmina e as tchecas Hana Soukupova e Linda Vojtova. Entre os homens, Reynaldo Giannechini promete frisson, no desfile da TNG. Esse é só o começo da maratona fashion. No dia 24, tem início a São Paulo Fashion Week... Line-up do Fashion Rio DOMINGO (14/01) 18h30 ? Lilica Ripilica 19h30 ? Walter Rodrigues SEGUNDA (15) 17h30 ? Márcia Ganem 18h30 ? Mara Mac 19h30 ?Melk Z 20h30 ? Victor Dzenk 21h30 ? Animale TERÇA (16) 10h ? Sommer 15h30 ? Desfiles das coleções de novos designers (Caroline Rossato, Luciana Galeão e Kylza Ribas ? esta última realiza a sua segunda apresentação no evento) 17h30 ? Permanente 18h30 ? Maria Bonita Extra 19h ? Lançamento Acessório Brasil 19h30 ? Graça Ottoni 20h30 ? Drosófila 21h30 ? Cavendish QUARTA (17) 12h ? Alessa 17h30 ? Eliza Conde 18h30 ? Cantão 19h ? Lançamento da grife AfroReggae 19h30 ? Reserva 20h30 ? Sta. Ephigênia 21h30 ? TNG QUINTA (18) 15h30 ? Rio Moda Hype 17h30 ? Layana Thomaz 18h30 ? Tessuti 19h30 ? Acquastudio 20h30 ? Juliana Jabour 21h30 ? Redley SEXTA (19) 15h30 ? Rio Moda Hype 17h30 ? Virzi 18h30 ? Chiaro 19h30 ? Elisa Chanan 20h30 ? Theodora 21h30 ? Colcci (com a presença da top model Gisele Bündchen, fechando o Fashion Rio)