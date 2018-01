Começar de novo pode ser a melhor opção

A escolha da profissão muitas vezes se transforma num dilema. Envolve desde a pressão da família à visão ingênua da carreira. E muitos estudantes, depois de todo o desgastante processo de seleção, percebem que essa não foi a melhor decisão e resolvem começar tudo de novo. "Os jovens escolhem a profissão sem informação, com base em alguns clichês", analisa o coordenador da unidade Sergipe do Anglo, Ernesto Birner. A falta de maturidade dos estudantes aos 17, 18 anos, o grande número de opções de carreiras oferecidas e o desconhecimento do dia a dia do profissional dificultam o acerto, considera Birner. Desistir do curso, mesmo após passar pelo processo de seleção de uma conceituada universidade, é algo freqüente no País. Entre 38% a 40% dos estudantes saem já no primeiro ano, conforme mostra a tese de doutorado, inédita, da psicóloga Sandra Bertelli sobre as causas da evasão universitária. "O que notei é que a percepção do jovem é muito generalista. Ele se esquece do aqui e agora, falta vivência e reflexão sobre o que ele realmente gosta e quer fazer", afirma Sandra. (leia mais na página 6) A estudante Maria Fernanda Polo, de 19 anos, passou direto do ensino médio para o curso de Engenharia Civil na Unesp, mas percebeu que seus interesses não correspondiam ao que era oferecido. "Escolhi Engenharia porque tenho facilidade em matemática, mas sempre gostei de ler e neste curso era só número." Agora ela vai prestar o vestibular para o curso de Direito, profissão do pai e dos irmãos. A facilidade em exatas também foi o motivo para Rafael Machado de Oliveira, de 20 anos, optar pela Engenharia Civil. Foram dois anos na Unicamp até descobrir que o que o atraía mesmo era Administração, curso para o qual pretende prestar o vestibular este ano. "Tinha feito algumas matérias eletivas nessa área e vi que era o que gostava." APOIO Desistir de um curso gera frustração e angústia, diz a psicóloga Jaíde Regra. "E muitas vezes eles desistem não porque não gostaram da faculdade, mas por outros motivos, como falta de critério, problemas emocionais, pressão da família." Outro fato, acrescenta a coordenadora-geral do Curso Objetivo, Vera Lúcia da Costa Antunes, é que muitos alunos perdem a confiança neles mesmos. "Nessa hora é importante o apoio da família." Foi durante uma aula sobre materiais dentários, na Faculdade de Odontologia da USP, que Affonso Cardoso, de 20 anos, teve certeza de que não era isso o que queria fazer da vida. "Escolhi o curso por influência da minha mãe, que é dentista." Ele agora quer cursar Medicina. Há, na verdade, enorme expectativa sobre a profissão e o primeiro ano do faculdade gera muita insegurança aos alunos, explica o tutor da graduação da FGV, Márcio Holland. "Normalmente os cursos no Brasil são genéricos nos primeiros anos. Aí o aluno fica desanimado, não vê a profissão ali. Acaba misturando tudo, disciplinas com o curso, a instituição com a profissão."