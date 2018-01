Começa matrícula no ensino fundamental

A matrícula antecipada para o ensino fundamental na rede pública começa hoje e vai até o fim do mês em todas as escolas estaduais de São Paulo. Pais ou responsáveis de alunos de 6 a 14 anos, do 1º ao 9º ano do fundamental, que estão fora da escola ou que desejam ingressar na rede, devem procurar o colégio mais próximo de casa até o dia 30. É necessário levar certidão de nascimento ou documento de identidade do filho e comprovante de residência.