Começa isenção de taxa para vestibular

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) abre amanhã as inscrições para o pedido de isenção do vestibular da universidade em 2009. As inscrições devem ser realizadas até dia 23 de maio pelo site www.comvest.unicamp.br. O estudante deve enviar a documentação necessária (descrita no edital) pelo correio até o dia 30 de maio. A lista dos estudantes contemplados com a isenção será divulgada em 6 de agosto.