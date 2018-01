Começa expedição brasileira à ''Antártida profunda''

Começa hoje a 1.ª expedição brasileira ao interior da Antártida. Sete cientistas brasileiros e um chileno, coordenados pelo glaciologista Jefferson Simões, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, viajarão a 2.400 km de distância da base brasileira, a Estação Comandante Ferraz. Batizada de Deserto de Cristal, a expedição é a iniciativa mais importante do País no Ano Polar Internacional, decretado para o estudo do aquecimento do continente. Segundo estudos preliminares de Simões, as variações de temperatura da Antártida - uma calota de gelo de quase 14 milhões de km², mais de 60% superior ao território nacional - têm tanta influência quanto a Amazônia no sistema climático do Brasil. O custo da expedição é de R$ 700 mil, verba do Ministério da Ciência e Tecnologia.