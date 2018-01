Começa campanha de vacinação contra gripe

Começou ontem a campanha nacional de vacinação contra a gripe de idosos, que vai até o dia 8 de maio. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 80% da população com mais de 60 anos de idade. Só em São Paulo, isso corresponde a cerca de 3,6 milhões de pessoas. Segundo o Ministério, a vacinação pode reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonia. A vacina é gratuita e está disponível em mais de 65 mil locais em todo o País. Nos postos de saúde, a vacinação será feita de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Nas rodoviárias do Tietê e da Barra Funda, haverá vacinação também nos fins de semana. Serão oferecidas ainda vacinas contra tétano e difteria. "Vim já no primeiro dia para não ter erro. Nem quero saber de gripe", contou ontem Roberto Sorato, de 65 anos.