Começa a 11ª edição do Fashion Rio

O verão já começou para quem trabalha ou acompanha o mundo da moda. Tem início neste sábado, 2, a 11ª edição do Fashion Rio, durante o qual 37 grifes irão apresentar suas coleções primavera-verão 2007/ 08. Além do sempre esperado desfile da top Gisele Bündchen, pela Colcci, as atenções estarão voltadas para as tendências de moda praia, ditadas por grifes como Lenny, Salinas e Blue Man. Realizado na Marina da Glória, o Fashion Rio vai até a sexta-feira e terá como tema a cultura pan-americana. Entre os desfiles principais, a novidade é a grife mineira DTA. No time de novos designers estréia a paulista Têca, da estilista Helô Rocha, conhecida pelas estampas coloridíssimas. Cinco grifes escolheram locações fora da Marina, como já vem acontecendo há algumas edições. A apresentação da moda da Colcci, grife pela qual Gisele desfila pela sexta vez consecutiva, é uma das mais esperadas. A marca preparou um cenário com dois andares. Embaixo, um estúdio de gravação; em cima, um cassino. Ligando os dois, um elevador cinematográfico, por onde a modelo fará suas três entradas triunfais. Além dos desfiles, outros eventos ocorrem paralelamente. O mais importante é o Fashion Business, bolsa de negócios que acontece também na Marina da Glória, entre 4 e 7 de junho. Serão cerca de 90 expositores - grifes, novos designers e pólos de moda do Rio de Janeiro e outros Estados.