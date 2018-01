Com uma notinha de cem

1. Da Modelan, vestido em jérsei, com detalhes de tricô na gola e malha na cintura, R$ 96,00. R. da Graça, 42, Bom Retiro, tel.: 3333-5080. 2. Tênis moderninho em croco roxo da Kolosh, R$ 77,00. Na loja Shoebiz, R. 12 de Outubro, 173, Lapa, tel.: 3367-0018 3. Scotland Yard, da Grow, é um jogo de raciocínio, que simula processos de investigação. São 120 casos para os jogadores desvendarem, permitindo inúmeras partidas e muita diversão. Custa R$ 62,90 na PBKIDS, Av. Rebouças, 2.538, Jardins, tel.: 3060-9808 4. Sungas da Poko Pano, por R$ 79,00 cada. Al. Lorena, 1.650, Jardins, tel.: 3082-0799 5. Para ele, camiseta Let''s Rock, da King 55, de algodão e elastano, R$ 89,90. R. Harmonia, 452, Vila Madalena, tel.: 3032-1838 6. Saquê Hakushika com flocos de ouro, para brindar no fim do ano, R$ 92,00 (720 ml). Na Fujiyama, R. Galvão Bueno, 199, Liberdade, tel.: 3275-3091 7. Relógio com fundo laranja e pulseira de metal, para homens modernos, R$ 97,00; e modelo prateado, que está na moda, para as descoladas, R$ 100,00. Ambos da Espaço Fechado: Shopping Ibirapuera, tel.: 5531-9938 8. Gourmets vão adorar o livro O Sal é um Dom (Editora Nova Fronteira), com 100 receitas de Dona Canô, a famosa mãe de Caetano Veloso, Maria Bethânia e Mabel - a autora desta linda edição que homenageia a matriarca e revela as iguarias baianas preparadas por ela, com a simplicidade de uma cozinheira de mão cheia. Por R$ 69,90 na Livraria Cultura ou pelo site www.livrariacultura.com.br 9. Este organizador tem espaço para papéis ou cartões, canetas, fita adesiva e um porta-clipes bem diferente - ficam dentro do vaso sanitário e, para pegá-los, basta levantar o boneco com bumbum imantado. Custa R$ 85,00 na Fina Estampa, Shopping Higienópolis, tel.: 3823-2456 10. No kit banho da L?Occitane tem creme Ducha Ultra Hidratante Karité e três sabonetes (de rosas, laranja e esfoliante de amêndoas). Os produtos são feitos à base de óleos essenciais e ingredientes naturais. Preço: 79,20. Bourbon Shopping, tel.: 3673-3216 11. Em tempos de lei seca, o bafômetro digital Tocave pode ser útil. Indica o nível de álcool ingerido, dispensando refis e a necessidade de encostá-lo na boca. Basta assoprar por cinco segundos para o luminoso acusar se a pessoa pode ou não dirigir o carro com segurança. Custa R$ 69,90 na World Wine, R. Padre João Manoel, 1.269, Jardins, tel.: 3085-5452 12. Passa Formas Meu Primeiro Animal de Estimação da Oregon Scientific é um brinquedo educativo. Tem tecla musical, telhado com encaixe de formas e o cachorrinho, que late. Para crianças acima de 1 ano e meio. Custa R$ 89,00 na Mevolution, R. Oscar Freire, 583, loja 7, Jardins, tel.: 3062-7332 13. Cabe tudo na bolsa azul piscina (cor do verão), feita de couro ecológico, R$ 89,00. Já a carteira, feita de cetim de onça com rendas e fita de veludo, custa 81,00. Ambas da Única Bolsas. Vendas pelo site www.unicabolsas.com.br ou pelos tels.: 3596-7181 e 9649-6898