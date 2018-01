Com rojão e holofote, padre expulsa pombos

Após gastar R$ 2,5 mil da Igreja para comprar rojões e reforçar a iluminação das copas das árvores da Praça das Bandeiras, diante da catedral de Ribeirão Preto, o padre Francisco Jaber Zanardo Moussa diz ter conseguido afugentar os pombos silvestres - da espécie Zenaida auriculata - que viviam no local. Todos os finais de tarde, de seis a dez rojões eram soltos. Agora bastam dois dias por semana para o "controle" da situação. O hábito de pelo menos 30 mil pombos de pernoitar na praça foi motivo de polêmica em abril, quando o padre reivindicou a liberação do uso de um repelente para afugentar os animais. Ele dizia que a presença dos pombos colocava os fiéis sob o risco de serem infectados por fungos que provocam doenças como meningite. O padre até ameaçou soltar na praça gaviões, falcões e macacos como predadores dos pombos, porque a prefeitura e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) não conseguiam dar uma resposta rápida aos apelos, inclusive da comunidade. O uso de repelentes não foi autorizado. "Como fui roceiro e sabia como espantar bichos e pássaros, passamos a usar os rojões", comentou o padre. Nos últimos três meses, entre as 18 e as 19 horas, ele disparava os fogos, assustando as aves. Taxistas e feirantes da região também ajudavam. Agora, só pombas domésticas ficam no local, mas sem a sujeira que incomodava quem passava por ali. Outra medida, segundo Moussa, foi adotada há cerca de duas semanas, ao corrigir a iluminação precária. "Os cantos da catedral viraram banheiro público, além de pontos de uso de drogas e até de assaltos, por isso coloquei iluminação externa no telhado da igreja", disse. São 16 novos refletores, todos direcionados às copas das árvores. Além disso, outros 14 refletores, que estavam no chão, mas direcionados para iluminar a igreja, foram trocados e redirecionados para a praça. MULTA Com o objetivo de reduzir a incidência de casos de cryptococose (infecção provocada por um fungo e que atinge o sistema nervoso), a prefeitura de São José do Rio Preto quer multar em R$ 1 mil o morador que for pego alimentando aves na cidade. O projeto propondo a multa foi enviado à Câmara pelo prefeito Edinho Araújo (PPS) atendendo a pedido do Ministério Público, que pretende, com a medida, reduzir a infestação do fungo Cryptococus neofarmans. A doença matou no ano passado 8 das 11 pessoas contaminadas que deram entrada nos serviços de saúde. Levantamento da Faculdade de Medicina de Rio Preto mostra que, desde 1992, a doença matou 236 pessoas das 340 que receberam diagnóstico positivo. Entre os pacientes que conseguiram evitar a morte causada pela doença está o operador de telemarketing E.S.C., de 21 anos. A doença começou com forte dor de cabeça e, depois de atingir o pulmão, comprometeu nervos que comandam a visão e a audição. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, Amena Alcântara Ferraz, diz que a cryptococose se manifesta com gravidade em pacientes com sistema imunológico atingido por outras doenças.