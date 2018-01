Com mosaico, moradores não tradicionais terão de sair

Duzentos donos de imóveis terão de sair da Juréia, caso o mosaico de unidades de conservação seja implementado. Eles não são povos tradicionais, não estavam lá antes da criação da estação ecológica e muitos compraram terras sabendo que era ilegal. Numa reunião recente na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) da Barra do Una, moradores sentiram-se ameaçados com o novo modelo de gerenciamento proposto. Sustentável, na visão de quem vive na penúria, é o governo garantir sustento das famílias. Porque "desde que o Ibama chegou, parou tudo", diz o pescador Miguel Vitor Ribeiro. Hoje faltam água, luz para todos, estradas em boas condições. Na Juréia, a Fundação Florestal (ex-Instituto) é chamada de Ibama. "Essa coisa de RDS confundiu muito a cabeça. Antes não tinha tanta restrição, porque não havia fiscalização", afirma Miguel. "Agora é um monte de regras complicadas." Uma RDS pressupõe um gestor do Estado e um conselho deliberativo, com representantes do governo, de organizações não-governamentais e moradores. Esse conselho decide o que pode e o que não pode ser feito, até a simples troca de um telhado. Quando era só uma estação ecológica, nada podia, embora tudo ia sendo feito. Plínio Melo, da ONG Mongue, defende um tripé de atividades para a RDS da Barra do Una que inclua pesca, agricultura e turismo. Hoje, um pesquisador com apoio da ONG mapeia como é possível levar turistas. Para ele, a solução para a Juréia pressupõe começar tudo do zero, mantendo só os moradores tradicionais. "É tocar a bola para o goleiro e sair jogando de novo. Quem quer ficar, quem quer ir embora? Não pode é gente levando asfalto, condomínios, carros e heliporto. Tudo para respirarem ?ar puro? por pouquíssimos dias no ano." "A pressão não vai parar", diz Joaquim do Marco Neto, diretor da Fundação Florestal. "Não posso dizer que o mosaico é perfeito, mas permite corrigir sérios erros que a estação ecológica tinha." O próprio assessor da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, José Pedro de Oliveira Costa, é um defensor da abertura controlada da Juréia. O que significa que muitos brasileiros terão a oportunidade de conhecer um quase intacto ecossistema de diversidade ímpar. É o mar emparedado por um rio tortuoso, pelo mangue e pela restinga, pelos morros e serras, em meio à vigorosa mata atlântica que se estende pelos banhados. Além da estação ecológica Juréia-Itatins, que passou de 79,2 mil para 85,3 mil hectares, compõem o mosaico outras duas estações, as RDS da Barra do Una e do Despraiado, dois refúgios de vida silvestre nas ilhas do Guaraú e da Guaritama, e dois parques, o Itinguçu e do Prelado. Segundo o diretor da estação, o ideal seria dobrar os atuais seis postos de vigilância, sendo um deles móvel. Já está em curso a contratação de 18 novos guarda-parques. Para uma área total de 110,8 mil hectares, é muito pouco. Hoje, eles são 32. Por experiência, não defendem a liberação de visitas. "Só se fosse bem controlada e sem ultrapassar um limite. Do contrário, deixem do jeito que está", suplica Miguel de Lima Ribeiro, de 37 anos, 19 como guarda-parque. Filho de um ex-funcionário da Nuclebrás, nascido e criado na estação ecológica, Ribeiro recebe R$ 670. Pai de Victoria, de 6 anos, teme que a filha e novas gerações não tenham a oportunidade de ver a Juréia preservada.